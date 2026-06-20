46-Jähriger stirbt bei Güterzug-Unglück in München: Polizei liefert neue Erkenntnisse

München - Großeinsatz in München : Zwei Waggons eines Güterzugs sind in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Milbertshofen von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zwei Waggons eines Güterzugs sind in München von einer Brücke in die Tiefe gestürzt. © Ehsan Monajati/dpa

Der Verstorbene war an den Rangierarbeiten, bei denen es zu dem Unglück kam, beteiligt. Laut Polizei handle es sich um einen 46-jährigen Deutschen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren zwei Güterzüge im Rangierbetrieb auf parallelen Gleisen in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Ein Zug kam aus Richtung Freimann und fuhr westwärts, geführt von einer Lok eines 28-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen. Der zweite Zug kam aus Richtung Moosach und fuhr ostwärts, gesteuert von einem 30-jährigen Deutschen aus dem Regierungsbezirk Schwaben. Beide Züge bestanden aus rund 25 Waggons und waren jeweils knapp 700 Meter lang.

Im Bereich der Unfallstelle führten die Gleise über eine Weichenverbindung zusammen. Dabei wurde der aus Moosach kommende Zug auf das Gegengleis geleitet und prallte frontal gegen den mittleren Bereich des anderen Zuges.

In der Folge entgleisten mehrere Waggons. Zwei Wagen des 30-Jährigen wurden so stark aus dem Gleis gehoben, dass sie über ein Brückengeländer auf die Fahrbahn der Schleißheimer Straße stürzten.