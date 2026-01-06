Alkohol-Fahrt in München? Transporter kracht in Lichtmast und löst Unfall-Serie aus

München - Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist in München mit seinem Kleintransporter gegen einen Lichtmast gefahren und hat zwei weitere Unfälle ausgelöst.

Zwei Menschen wurden bei den Unfällen in München verletzt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt und zwei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 39-Jährige habe am Montag gegen 20.50 Uhr auf der Ifflandstraße in Schwabing stadtauswärts die Kontrolle über seinen Ford verloren und sei rechts von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Dort habe er einen Lichtmast gestreift und sei gegen einen zweiten Mast gefahren. Dieser stürzte demnach um und blieb quer über der Straße liegen.

Anschließend prallte der Kleintransporter gegen die linke Leitplanke und blieb stehen, wie es hieß.

Ein 46 Jahre alter Autofahrer bemerkte den umgestürzten Lichtmast zu spät und prallte mit seinem BMW frontal dagegen. Hinter ihm fuhr ein 29-Jähriger mit ihrem VW auf den Wagen auf und verletzte sich leicht.