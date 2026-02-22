Unfall auf Einsatzfahrt: Autofahrerin kracht beim Abbiegen in Rettungsfahrzeug

Aschheim bei München - Im Landkreis München ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Notfallsanitäterin auf Einsatzfahrt gekommen.

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

Laut Polizeiangaben war eine 70-Jährige gegen 10.40 Uhr mit ihrem Opel auf der Erdinger Straße in Aschheim in Richtung Kirchheim unterwegs.

Als sie an der Kreuzung zur Saturnstraße nach links abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Rettungsfahrzeug einer 25-jährigen Notfallsanitäterin, die sie in diesem Moment überholen wollte.

Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall verletzt. Die 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei München ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.