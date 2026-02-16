Powerbank entzündet sich selbst: Drei Polizisten in Unterkunft verletzt

München - Bei einem Brand in einer Polizeiunterkunft im Stadtteil Ramersdorf wurden drei Polizisten und ein Feuerwehrmann verletzt.

Drei Polizisten und ein Feuerwehrmann mussten ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Ein 30-jähriger Polizist hörte am Sonntag gegen 19.35 Uhr einen Rauchmelder in der Unterkunft der Bereitschaftspolizei und alarmierte die Feuerwehr.

Drei weitere Beamte (23,23 und 34) wurden ebenfalls auf die Situation aufmerksam. Trotz des massiven Rauchs, der aus dem Zimmer drang, betraten sie den Raum. Sie wollten nachschauen, ob darin jemand Hilfe brauchte, was aber nicht der Fall war.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die drei Polizisten das Zimmer verlassen. Sie erlitten aber alle eine Rauchgasvergiftung und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden 23-Jährigen konnten nach kurzer Zeit wieder nach Hause, der 34-Jährige musste weiterhin stationär behandelt werden. Beim Löscheinsatz in der Unterkunft wurde zudem ein Feuerwehrmann leicht verletzt und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.