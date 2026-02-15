E-Scooter-Crash bei Münchner Sicherheitskonferenz: Betrunkener fährt Polizisten an

München - Ein Mann hat an einer Absperrung der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstagabend einen Polizisten mit dem E-Scooter angefahren. Zuvor ignorierte er die Rufe des Beamten.

Der Mann fuhr frontal in einen Polizisten. © Marijan Murat/dpa

Der 27-Jährige war mit dem Roller auf die Absperrung zugefahren, wie die Polizei mitteilte.

Der 26-jährige Polizist, der mit drei Kollegen an der Sperre stand, habe ihn mehrmals aufgefordert, anzuhalten. Doch der Mann habe nicht gebremst und sei schließlich frontal in den Beamten gefahren.

Die Polizisten brachten den E-Scooter-Fahrer den Angaben nach zu Boden und fesselten ihn.

Er wirkte laut Polizei betrunken und musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.