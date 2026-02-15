E-Scooter-Crash bei Münchner Sicherheitskonferenz: Betrunkener fährt Polizisten an
Von Lena Brandner
München - Ein Mann hat an einer Absperrung der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstagabend einen Polizisten mit dem E-Scooter angefahren. Zuvor ignorierte er die Rufe des Beamten.
Der 27-Jährige war mit dem Roller auf die Absperrung zugefahren, wie die Polizei mitteilte.
Der 26-jährige Polizist, der mit drei Kollegen an der Sperre stand, habe ihn mehrmals aufgefordert, anzuhalten. Doch der Mann habe nicht gebremst und sei schließlich frontal in den Beamten gefahren.
Die Polizisten brachten den E-Scooter-Fahrer den Angaben nach zu Boden und fesselten ihn.
Er wirkte laut Polizei betrunken und musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben.
Der Polizeibeamte sei bei dem Zusammenstoß lediglich leicht verletzt worden, der 27-jährige Mann sei unverletzt geblieben.
