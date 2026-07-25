Auto geht nach Unfall in Tiefgarage in Flammen auf: Wohnhaus in Neuhausen evakuiert

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Nach einem Unfall in einer Tiefgarage in der Volkartstraße in München ist ein Auto in Brand geraten. Eine Person wurde verletzt.

Von Arrien Pauls

München - Ein Auto ist in einer Tiefgarage in München gegen einen Pfeiler gefahren und anschließend in Brand geraten.

Die Polizei hat die ERmittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild)
Die Polizei hat die ERmittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild)  © David Inderlied/dpa

Ersthelfer retteten am Samstag eine Person aus dem brennenden Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach in der Volkartstraße 33 in Neuhausen.

Das Wohnhaus über der Tiefgarage sei vorsorglich geräumt worden.

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Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Die gerettete Person wurde verletzt.

Weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand oder zur Ursache des Unfalls machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: David Inderlied/dpa

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