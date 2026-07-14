Frau stürzt acht Meter tief in Wäscheschacht: Rettung gestaltet sich schwierig

München - Am Montagnachmittag stürzte in der Münchner Sonnenstraße eine Frau in einen Wäscheschacht und verletzte sich schwer. Die Rettung gestaltete sich aufwendig, so die Feuerwehr .

Die Feuerwehr konnte die Frau befreien. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Gegen 15.47 Uhr begaben sich die Helfer mit Löschzug und Höhenrettungsgruppe in die Münchner Straße.

Ersteinschätzungen der Einsatzkräfte ergaben, dass die 40-Jährige in einen Aufzugsschacht für benutzte Wäsche gefallen und nach acht Metern freiem Fall im Untergeschoss gelandet war.

Zwei Höhenretter wurden mit einem Flaschenzug zu der verletzten Frau in den Schacht abgelassen. Dort versorgten sie die Patientin unter den beengten Platzverhältnissen zunächst medizinisch. Der Schacht war lediglich etwa 50 × 80 Zentimeter groß.

Anschließend wurde die Frau auf einer speziellen Halbtrage gesichert und von den Einsatzkräften über zwei Stockwerke nach oben gezogen. Nach der Rettung übernahm ein Notarzt die weitere Behandlung. Danach kam die Verletzte in den Schockraum einer Münchner Klinik.