Unfall mit vier Autos in München: 26-Jähriger stirbt
München - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf dem Mittleren Ring in Obergiesing ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen.
Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger am Freitag gegen 19.10 Uhr mit seinem Kia auf der Chiemgaustraße in nordöstlicher Richtung.
Gleichzeitig war dort auch 25-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 214 fuhr der 47-Jährige frontal ins Heck des VWs. Statt anzuhalten, fuhr der 47-Jährige jedoch einfach weiter.
An der Kreuzung der Ottobrunner Straße und Aribonenstraße fuhr gerade ein 27-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim. Mit ihm im Toyota saß ein 26-jähriger Beifahrer.
Auch der Toyota wurde vom Kia erfasst und vor sich hergeschoben, bis er nach links geschleudert wurde. Auf dem Grünstreifen drehte sich das Auto um die eigene Achse und prallte dann gegen einen Lichtmasten.
Anschließend krachte der Kia noch gegen den Nissan eines 32-Jährigen aus dem Kreis Mühldorf am Inn. Dadurch kam das Auto des 47-Jährigen und der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Gehweg des Innsbrucker Rings weiter. Auf Höhe der Hausnummer 167 prallte er schließlich ebenfalls gegen eine Laterne.
Mittlerer Ring in München nach Unfall über Stunden gesperrt
Beim Zusammenstoß wurde der 47-jährige Unfallverursacher verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der 25-jährige Golf-Fahrer wurde verletzt. Der 27-jährige Toyota-Fahrer erlitt schwere Verletzungen, sein 26-jähriger Beifahrer erlag im Krankenhaus seinen tödlichen Verletzungen.
Nur der 32-jährige Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Bis auf sein Auto wurden alle beteiligten Fahrzeuge schwer beschädigt. Während der Unfallaufnahme musste der Mittlere Ring drei Stunden lang gesperrt werden, es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen.
Die Ermittlungen zur Ursache des Geschehens laufen. Ein Gutachter unterstützt dabei die Arbeit der Polizei.
Titelfoto: Nicolas Armer/dpa