Unfall mit vier Autos in München: 26-Jähriger stirbt

München - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf dem Mittleren Ring in Obergiesing ist ein 26-Jähriger ums Leben gekommen.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus, doch für einen 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger am Freitag gegen 19.10 Uhr mit seinem Kia auf der Chiemgaustraße in nordöstlicher Richtung.

Gleichzeitig war dort auch 25-Jähriger mit seinem VW Golf unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 214 fuhr der 47-Jährige frontal ins Heck des VWs. Statt anzuhalten, fuhr der 47-Jährige jedoch einfach weiter.

An der Kreuzung der Ottobrunner Straße und Aribonenstraße fuhr gerade ein 27-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim. Mit ihm im Toyota saß ein 26-jähriger Beifahrer.

Auch der Toyota wurde vom Kia erfasst und vor sich hergeschoben, bis er nach links geschleudert wurde. Auf dem Grünstreifen drehte sich das Auto um die eigene Achse und prallte dann gegen einen Lichtmasten.

Anschließend krachte der Kia noch gegen den Nissan eines 32-Jährigen aus dem Kreis Mühldorf am Inn. Dadurch kam das Auto des 47-Jährigen und der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Gehweg des Innsbrucker Rings weiter. Auf Höhe der Hausnummer 167 prallte er schließlich ebenfalls gegen eine Laterne.