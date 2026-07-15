Waggon entgleist in München bei Rangierarbeiten: Halbe Million Euro Schaden!

München - Zerstörte Gleise, Bahnschwellen und eine Weiche: Bei einer Rangierfahrt ist in München ein Waggon eines Bauzuges entgleist. Dabei ist ein enormer Schaden entstanden.

In München ist ein Waggon beim Rangieren entgleist. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei mitteilte, entgleiste der Waggon am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr durch eine Fehlhandlung eines 32-jährigen Rangierführers im Bereich der Bahnstrecke zwischen Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke.

Beschädigt wurden demnach unter anderem Gleise, Bahnschwellen, eine Weiche und der Waggon – es entstand ein geschätzter Schaden von mindestens einer halben Million Euro.

Die Bergung dauerte am Abend rund drei Stunden, von etwa 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Strecke Richtung Landshut war deshalb gesperrt. Dank Ausweichgleisen gab es der Bundespolizei zufolge aber keine Auswirkungen auf den Fahrbetrieb.

Der 32-jährige Rangierführer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.