Bei Rot über die Ampel: Kleintransporter erfasst Kind auf Tretroller

München - Ein Zwölfjähriger wurde am Mittwoch bei einem Unfall in München schwer verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gegen 11.25 Uhr mit seinem Mercedes-Kleintransporter auf der Allacher Straße stadtauswärts unterwegs.

Auf Höhe der Waldhornstraße in Moosach wollte ein Zwölfjähriger mit seinem Tretroller die Allacher Straße an einer Ampelanlage überqueren.

Ersten Ermittlungen zufolge überquerte das Kind die Straße bei Rot und wurde von dem Kleintransporter erfasst.

Der Schüler wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.