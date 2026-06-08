E-Call alarmiert Feuerwehr: Mercedes und Audi krachen in München zusammen

München - Bei einem Unfall im Stadtteil Sendling wurden am frühen Samstagabend zwei Menschen verletzt.

Während der Aufräumarbeiten blieb die Kreuzung in Sendling gesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, ging gegen 18 Uhr ein automatischer E-Call aus einem Unfallauto in der Leitstelle ein.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mercedes und ein Audi auf der Kreuzung Thalkirchner und Tumblinger Straße ineinander gekracht waren.

Beide Fahrer konnten ihre Autos selbstständig verlassen. Ein 21-jähriger Fahrer wurde jedoch vorsorglich in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Der andere Fahrer (42) wurde ambulant versorgt und konnte am Unfallort bleiben.

Die Kreuzung musste während der Unfallausnahme und der anschließenden Aufräumarbeiten stundenlang komplett gesperrt werden.