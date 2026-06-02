Unfall in München: Feuerwehr muss Opel Corsa aufschneiden

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Bei einem Unfall in München wurden in der AUbinger Straße zwei Frauen verletzt. Ein Unfallopfer musste von der Feuerwehr aus einem Opel befreit werden.

Von Friederike Hauer

München - Bei einem Unfall im Münchner Westen wurden am Montag im Stadtteil Aubing zwei Frauen verletzt.

Mit schwerem Gerät wurde der Opel von der Feuerwehr aufgeschnitten.
Mit schwerem Gerät wurde der Opel von der Feuerwehr aufgeschnitten.  © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, kollidierte kurz nach 14 Uhr ein Opel Corsa, der stadteinwärts auf der Aubinger Straße unterwegs war, mit einem Citroën C5.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die 64-jährige Citroën-Fahrerin und die 30-jährige Opel-Fahrerin schon selbst befreit. Eine 27-jährige Beifahrerin im Opel war jedoch beim Aufprall im Auto eingeklemmt worden.

Nach einer notärztlichen Untersuchung entschied sich der Rettungsdienst für eine möglichst schonende Rettung der Frau. Dazu mussten die Feuerwehrleute das Dach des Corsas mit einer hydraulischen Schere abtrennen.

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Anschließend konnte die 27-Jährige mit einem Wirbelsäulenbrett aus dem Wrack geborgen werden. Sie wurde, wie auch die 64-Jährige, in ein Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin war indes unverletzt geblieben.

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Die verletzte Frau konnte mit einem Wirbelsäulenbrett aus dem Auto ohne Dach geborgen werden.
Die verletzte Frau konnte mit einem Wirbelsäulenbrett aus dem Auto ohne Dach geborgen werden.  © Berufsfeuerwehr München
Die Feuerwehrleute sicherten ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Aubinger Straße.
Die Feuerwehrleute sicherten ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Aubinger Straße.  © Berufsfeuerwehr München
Auch der Citroën wurde durch den Aufprall stark beschädigt.
Auch der Citroën wurde durch den Aufprall stark beschädigt.  © Berufsfeuerwehr München

Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, muss noch von der Polizei ermittelt werden. Eine genaue Schadenshöhe konnte vonseiten der Feuerwehr zunächst nicht beziffert werden.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)

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