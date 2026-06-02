Unfall in München: Feuerwehr muss Opel Corsa aufschneiden
München - Bei einem Unfall im Münchner Westen wurden am Montag im Stadtteil Aubing zwei Frauen verletzt.
Wie die Feuerwehr mitteilte, kollidierte kurz nach 14 Uhr ein Opel Corsa, der stadteinwärts auf der Aubinger Straße unterwegs war, mit einem Citroën C5.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die 64-jährige Citroën-Fahrerin und die 30-jährige Opel-Fahrerin schon selbst befreit. Eine 27-jährige Beifahrerin im Opel war jedoch beim Aufprall im Auto eingeklemmt worden.
Nach einer notärztlichen Untersuchung entschied sich der Rettungsdienst für eine möglichst schonende Rettung der Frau. Dazu mussten die Feuerwehrleute das Dach des Corsas mit einer hydraulischen Schere abtrennen.
Anschließend konnte die 27-Jährige mit einem Wirbelsäulenbrett aus dem Wrack geborgen werden. Sie wurde, wie auch die 64-Jährige, in ein Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin war indes unverletzt geblieben.
Feuerwehreinsatz in der Aubinger Straße: Opel und Citroën krachen in München ineinander
Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, muss noch von der Polizei ermittelt werden. Eine genaue Schadenshöhe konnte vonseiten der Feuerwehr zunächst nicht beziffert werden.
Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)