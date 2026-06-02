Unfall in München: Feuerwehr muss Opel Corsa aufschneiden

München - Bei einem Unfall im Münchner Westen wurden am Montag im Stadtteil Aubing zwei Frauen verletzt.

Mit schwerem Gerät wurde der Opel von der Feuerwehr aufgeschnitten. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, kollidierte kurz nach 14 Uhr ein Opel Corsa, der stadteinwärts auf der Aubinger Straße unterwegs war, mit einem Citroën C5.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die 64-jährige Citroën-Fahrerin und die 30-jährige Opel-Fahrerin schon selbst befreit. Eine 27-jährige Beifahrerin im Opel war jedoch beim Aufprall im Auto eingeklemmt worden.

Nach einer notärztlichen Untersuchung entschied sich der Rettungsdienst für eine möglichst schonende Rettung der Frau. Dazu mussten die Feuerwehrleute das Dach des Corsas mit einer hydraulischen Schere abtrennen.

Anschließend konnte die 27-Jährige mit einem Wirbelsäulenbrett aus dem Wrack geborgen werden. Sie wurde, wie auch die 64-Jährige, in ein Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin war indes unverletzt geblieben.