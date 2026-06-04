Auto erfasst 87-jährigen Radfahrer: Senior schwer verletzt

München - Am Mittwoch krachte an der Kreuzung Chiemgaustraße in München ein Auto in einen Fahrradfahrer. Der 87-jährige Radler erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen.

Der Senior wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der 85-jährige Autofahrer war gegen 14.35 Uhr in südwestliche Richtung unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, so die Polizei.

Zur gleichen Zeit fuhr der Senior auf dem Radweg der Balanstraße in südlicher Richtung und setzte ebenfalls seinen Weg geradeaus fort. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Der 87-jährige Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß erfasst und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, trug der Mann zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der 85-jährige Autofahrer sowie ein Mitfahrer blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.