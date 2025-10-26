Blaulicht-Einsatz endet mit Unfall: 14-Jährige von Rettungswagen erfasst

München - Am Freitag fuhr ein Rettungssanitäter mit Martinshorn und Blaulicht gerade stadtauswärts, als ihm ein 14-jähriges Mädchen vor den Wagen lief. Der Fahrer schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen.

Der Rettungswagen konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Die Jugendliche war gegen 7.20 Uhr auf der Waldwiesenstraße in München unterwegs. Gerade als sie nach der Einmündung zum Drozzaweg eine Mittelinsel benutzen wollte, um schnell über die Straße zu kommen, wurde die Heranwachsende von dem Rettungswagen erfasst.

Der Krankenwagen war nach Polizeiangaben mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Mädchen stürzte sofort zu Boden.

Direkt vor dem Rettungswagen sei ein Notarztwagen gefahren, hinter dem Rettungswagen ein Polizeifahrzeug.