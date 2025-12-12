Unfall am Hauptbahnhof: DB-Mitarbeiter sorgt mit Wendemanöver für Gleissperrung

München - Ein Unfall mit einem elektrischen Transportfahrzeug hat am Donnerstagabend am Münchner Hauptbahnhof für eine Gleissperrung gesorgt.

Der Anhänger stürzte in die Gleise. Das Technische Hilfswerk musste anrücken. © Bundespolizei

Laut Angaben der Bundespolizei war ein 62-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 19.15 Uhr mit einem Elektrofahrzeug samt Anhänger auf dem Bahnsteig der Gleise 5 und 6 unterwegs.

Als er das Gespann wenden wollte, kippte der Anhänger um und fiel in die Gleise. Die Deutsche Bahn sperrte daher die betroffenen Gleise.

"Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Sachverhalt auf, und das hinzugezogene Technische Hilfswerk München barg den Anhänger aus dem Gleisbereich", hieß es weiter.

Gegen 22 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.