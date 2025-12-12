Unfall am Hauptbahnhof: DB-Mitarbeiter sorgt mit Wendemanöver für Gleissperrung

Am Hauptbahnhof München ist ein Anhänger eines Elektrofahrzeugs ins Gleis gekippt. Die Deutsche Bahn sperrte die Gleise, das THW rückte zur Bergung an.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Unfall mit einem elektrischen Transportfahrzeug hat am Donnerstagabend am Münchner Hauptbahnhof für eine Gleissperrung gesorgt.

Der Anhänger stürzte in die Gleise. Das Technische Hilfswerk musste anrücken.
Der Anhänger stürzte in die Gleise. Das Technische Hilfswerk musste anrücken.  © Bundespolizei

Laut Angaben der Bundespolizei war ein 62-jähriger Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 19.15 Uhr mit einem Elektrofahrzeug samt Anhänger auf dem Bahnsteig der Gleise 5 und 6 unterwegs.

Als er das Gespann wenden wollte, kippte der Anhänger um und fiel in die Gleise. Die Deutsche Bahn sperrte daher die betroffenen Gleise.

"Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Sachverhalt auf, und das hinzugezogene Technische Hilfswerk München barg den Anhänger aus dem Gleisbereich", hieß es weiter.

Drogen im Spiel? 20-Jähriger erfasst Fußgänger mit Mercedes und drückt ihn gegen Metallzaun
München Unfall Drogen im Spiel? 20-Jähriger erfasst Fußgänger mit Mercedes und drückt ihn gegen Metallzaun

Gegen 22 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert war, erlitt keine Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Titelfoto: Bundespolizei

Mehr zum Thema München Unfall: