Ampel ignoriert? Porsche-Fahrer (19) rammt Renault, zwei Menschen tot

München - Bei einem schweren Unfall im Stadtteil Milbertshofen sind zwei Menschen am Samstagabend ums Leben gekommen.

Nach einem Unfall in München ermittelt die Polizei. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 19-jähriger Münchner mit einem Porsche gegen 20 Uhr auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts. Mit im Auto saß eine 19 Jahre Beifahrerin.

Zeitgleich fuhr ein 27-Jähriger aus Augsburg mit seinem Renault in die entgegengesetzte Richtung. Auf dem Beifahrersitz saß ein 48-Jähriger und auf dem Rücksitz ein 21-Jähriger, so die Polizei.

An der Max-Diamand-Straße wollte der Renault-Fahrer links abbiegen. Als seine Ampel Grün zeigte, fuhr der 27-Jährige los. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Porsche, der laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei Rot über seine Ampel fuhr.

Das Luxusauto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Insassen beider Autos wurden bis auf den Porsche-Fahrer verletzt. Die 19-jährige Beifahrerin und der 27-jährige Renault-Fahrer kamen in Krankenhäuser. Auch der 48-jährige Beifahrer und der 21-Jährige kamen mit schweren Verletzungen zunächst ins Krankenhaus. Dort verstarben beide im Laufe des Abends, berichtete die Polizei.