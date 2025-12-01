Ermittlungen nach Horror-Crash: 19-jähriger Münchner verursacht Unfall mit zwei Toten
Von Cordula Dieckmann
München - Am Samstag fuhr gegen 20.05 Uhr ein Mann mit seinem Porsche bei Rot über die Ampel und krachte in ein anderes Auto - zwei Menschen starben. Nun wird gegen den Verursacher ermittelt.
Der 19-jährige Fahrer sei unter anderem wegen fahrlässiger Tötung angezeigt worden, teilte die Polizei mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Sportwagen bei Rot mit hohem Tempo über eine Kreuzung gefahren.
Dabei krachte er in einen Renault, der bei Grün links abbiegen wollte und in dem drei Männer aus Bosnien-Herzegowina saßen.
Zwei von ihnen wurden getötet, der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, ebenso die Beifahrerin des 19-Jährigen.
Porsche-Fahrer ist polizeibekannt
Wie konnte es dazu kommen? Das wird nun ermittelt. Alkohol oder Drogen waren nach Angaben der Polizei nicht im Spiel. Ein erster Vortest habe keine Hinweise auf einen berauschten Zustand des 19-Jährigen ergeben, hieß es.
Allerdings war der junge Mann bereits zuvor schon aufgefallen. Er sei polizeibekannt, unter anderem aufgrund von Delikten wie Körperverletzung, sagte eine Sprecherin.
Der 19-Jährige stammt nach Angaben der Polizei aus München. Obwohl sich sein Sportwagen überschlug und auf dem Dach liegenblieb, wurde er bei dem Unfall nicht verletzt und konnte selbstständig aussteigen, ebenso seine 19 Jahre alte Beifahrerin.
Die Münchnerin sei ambulant behandelt worden, so die Feuerwehr.
Auto der Opfer wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen
Für die Insassen des anderen Autos waren die Folgen dagegen dramatisch. Das Heck wurde durch die enorme Wucht des Aufpralls vom restlichen Fahrzeug abgerissen, wie Polizei und Feuerwehr berichteten. Trümmerteile seien zudem sehr weit geschleudert worden.
Der 48-jährige Beifahrer und ein 21-Jähriger auf der Rückbank wurden so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus starben. Wie die Feuerwehr berichtete, war zuvor noch versucht worden, sie in Schockräumen zu behandeln. Trotz aller Bemühungen seien sie aber an ihren Verletzungen gestorben. Der 27-jährige Fahrer überlebte, musste aber ins Krankenhaus.
Der Führerschein des 19-Jährigen wurde beschlagnahmt, die beiden Autos wurden nach Polizeiangaben sichergestellt und abgeschleppt.
Titelfoto: Feuerwehr München