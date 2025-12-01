Ermittlungen nach Horror-Crash: 19-jähriger Münchner verursacht Unfall mit zwei Toten

Am Samstagabend fuhr ein Porschefahrer in München bei Rot über die Ampel. Anschließend krachte er in einen Renault, zwei Menschen starben.

Von Cordula Dieckmann München - Am Samstag fuhr gegen 20.05 Uhr ein Mann mit seinem Porsche bei Rot über die Ampel und krachte in ein anderes Auto - zwei Menschen starben. Nun wird gegen den Verursacher ermittelt.

Der Porsche überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © Feuerwehr München Der 19-jährige Fahrer sei unter anderem wegen fahrlässiger Tötung angezeigt worden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Sportwagen bei Rot mit hohem Tempo über eine Kreuzung gefahren. Dabei krachte er in einen Renault, der bei Grün links abbiegen wollte und in dem drei Männer aus Bosnien-Herzegowina saßen. Zwei von ihnen wurden getötet, der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, ebenso die Beifahrerin des 19-Jährigen.

Der Renault wurde in zwei Teile gerissen. © Feuerwehr München

Porsche-Fahrer ist polizeibekannt

Wie konnte es dazu kommen? Das wird nun ermittelt. Alkohol oder Drogen waren nach Angaben der Polizei nicht im Spiel. Ein erster Vortest habe keine Hinweise auf einen berauschten Zustand des 19-Jährigen ergeben, hieß es. Allerdings war der junge Mann bereits zuvor schon aufgefallen. Er sei polizeibekannt, unter anderem aufgrund von Delikten wie Körperverletzung, sagte eine Sprecherin. Der 19-Jährige stammt nach Angaben der Polizei aus München. Obwohl sich sein Sportwagen überschlug und auf dem Dach liegenblieb, wurde er bei dem Unfall nicht verletzt und konnte selbstständig aussteigen, ebenso seine 19 Jahre alte Beifahrerin. Die Münchnerin sei ambulant behandelt worden, so die Feuerwehr.

Auto der Opfer wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen