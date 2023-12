21.12.2023 19:25 Bus kracht in München in Hauswand: Fahrer verletzt, sechs weitere Fahrzeuge beschädigt

In der Schleißheimerstraße in München-Schwabing hat sich am Donnerstag ein Bus-Unfall ereignet.

Von Benedikt Zinsmeister

München - In München ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall mit einem Doppeldecker-Bus gekommen. Der Fahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die Schleißheimerstraße war stadtauswärts zwischen der Clemensstraße und der Karl-Theodor-Straße gesperrt. © Berufsfeuerwehr München Laut Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr prallte der Bus gegen 16.45 Uhr in der Schleißheimerstraße in Schwabing in eine Hauswand. Demnach wurden sechs weitere Fahrzeuge und mehrere Straßenschilder bei dem Unfall beschädigt. Die Rettungskräfte bargen den eingeschlossenen 55-jährigen Busfahrer und brachten ihn in eine Münchner Klinik. Eine weitere Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste jedoch nach einer Erstversorgung vor Ort glücklicherweise nicht ins Krankenhaus. Die Schleißheimerstraße wurde während der Rettungsarbeiten stadtauswärts zwischen der Clemensstraße und der Karl-Theodor-Straße gesperrt. Der Busfahrer prallte gegen eine Hauswand und beschädigte mehrere Fahrzeuge und Straßenschilder. © Berufsfeuerwehr München Weitere Details waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München