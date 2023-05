Fahrer (†21) hatte keine Chance: BWM kracht in abgestellten Laster-Anhänger und fängt Feuer

Nürnberg - Ein schwerer Verkehrsunfall auf dem südlichen Frankenschnellweg im mittelfränkischen Nürnberg hat in der Montagnacht einem 21 Jahre alten Mann das Leben gekostet.

Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit krachte der BMW in das abgestellte Lkw-Gespann. © vifogra

Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, war der Wagen in Richtung Vorjurastraße unterwegs, als er gegen 23.40 Uhr in das Lkw-Gespann krachte.

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums beschreibt die Lage vor Ort folgendermaßen: "Wir gehen derzeit davon aus, dass der BMW mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Lkw-Anhänger gefahren ist. Dafür spricht zum einen das Schadensbild", so Michael Konrad.

"Der BMW hat sich fast vollständig unter den Lkw-Anhänger geschoben. Zum anderen ist der BMW bei der Kollision sofort in Flammen aufgegangen."

Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatten und das Fahrzeug unter dem Gespann hervorgeholt wurde, hatte man die traurige Gewissheit: "Für den Fahrer des BMW kam jede Hilfe zu spät - er konnte nur noch Tod aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden", schreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung.

"Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen 21-jährigen Mann handeln." Die Person müsse jedoch erst noch - auch in Zusammenarbeit mit Angehörigen und der Rechtsmedizin - zweifelsfrei identifiziert werden.