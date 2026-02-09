Drama am Stachus: Mann fällt ins Gleis und wird von S-Bahn überfahren

München - Ein Münchner wurde bei einem Unfall am Stachus von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Nach einem Unfall mit einer S-Bahn in München ermittelt die Polizei. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 70-Jährige am Samstag gegen 21 Uhr an der Haltestelle "Karlsplatz/Stachus".

Er stand mit dem Rücken zum Gleis, als er eine Tasche aufheben wollte und dabei das Gleichgewicht verlor. Ohne Fremdeinwirkung fiel der Mann ins Gleis.

Zeitgleich fuhr eine S-Bahn stadteinwärts ein. Trotz einer Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, so die Polizei. Der 70-Jährige wurde erfasst und starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Sowohl die Fahrerin der S-Bahn als auch die Fahrgäste, die das Geschehen am Bahnsteig miterlebt hatten, mussten von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.