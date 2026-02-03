Lkw erfasst Fahrrad beim Abbiegen: Frau bei Unfall in München schwer verletzt

München - Eine 55-Jährige ist bei einem Unfall in München schwer verletzt worden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Laut den Angaben der Polizei kam es am Montag gegen 9 Uhr an der Kreuzung Frankfurter Ring und Taunusstraße in Milbertshofen zu dem tragischen Zusammenstoß.

Demnach wollte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer, der auf dem Frankfurter Ring unterwegs war, dort nach rechts abbiegen.

Dabei erfasste er mit seiner Zugmaschine die 55-Jährige, die mit ihrem Fahrrad geradeaus über die Kreuzung fahren wollte.

"Aufgrund einer sofortigen Vollbremsung konnte ein Überrollen der Frau verhindert werden", so die Polizei.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.