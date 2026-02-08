Sportwagen kracht in Lichtmast: Beifahrer stirbt in München
Von Cordula Dieckmann
München - Nach dem Zusammenprall eines Sportwagens mit einem Lichtmast in München ist der 33 Jahre alte Beifahrer des Wagens gestorben.
Der 32-jährige Fahrer war mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als das Auto von der Straße abkam und gegen den Mast krachte, wie die Polizei mitteilte.
Sein Beifahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er wenig später in der Klinik starb.
Der 32-jährige Fahrer mit Wohnsitz in der Schweiz kam mit inneren Verletzungen und Prellungen ebenfalls ins Krankenhaus.
Der Unfall ereignete sich auf der Ingolstädter Straße, einer Hauptverkehrsader im Norden Münchens. Am Sportwagen entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.
Alkohol oder Drogen waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Spiel.
Auch einen Verdacht auf ein Wettrennen gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gutachter habe aber bescheinigt, dass der Wagen viel zu schnell gefahren sei.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa