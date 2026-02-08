Sportwagen kracht in Lichtmast: Beifahrer stirbt in München

München - Nach dem Zusammenprall eines Sportwagens mit einem Lichtmast in München ist der 33 Jahre alte Beifahrer des Wagens gestorben.

Jede Hilfe kam zu spät: Nach einem schweren Unfall mit einem Sportwagen ist in München ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der 32-jährige Fahrer war mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als das Auto von der Straße abkam und gegen den Mast krachte, wie die Polizei mitteilte.

Sein Beifahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er wenig später in der Klinik starb.

Der 32-jährige Fahrer mit Wohnsitz in der Schweiz kam mit inneren Verletzungen und Prellungen ebenfalls ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich auf der Ingolstädter Straße, einer Hauptverkehrsader im Norden Münchens. Am Sportwagen entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.

Alkohol oder Drogen waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Spiel.