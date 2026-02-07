Transporter kracht in Audi: Zwei Verletzte nach Abbiegefehler

München - Ein Audi und ein Mercedes-Transporter kollidierten am Samstagvormittag an einer Münchner Kreuzung. Beide Beteiligten mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Ein 53-Jähriger war mit einem Mercedes-Transporter auf der Ludwigstraße in Richtung Odeonsplatz unterwegs.



Zur gleichen Zeit fuhr ein 23-Jähriger mit einem Audi aus der Von-der-Tann-Straße kommend in Richtung Oskar-von-Miller-Ring. An der Kreuzung zur Ludwigstraße wollte der Fahrer nach rechts abbiegen, um seine Fahrt in Richtung Leopoldstraße fortzusetzen.

Beim Abbiegen geriet der Audi-Fahrer von seiner Spur und kollidierte mit dem herannahenden Transporter. Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.