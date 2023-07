Drama in Münchner Tiefgarage: Frau schreit 30 Minuten verzweifelt um Hilfe

München - Eine 63-Jährige ist in einer Tiefgarage in der Fürstenrieder Straße in München in eine Notsituation geraten.

Die Rettungskräfte konnten die Frau aus ihrer Notsituation befreien. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, hantierte die Frau am Mittwochabend an ihrem Auto in der Duplex-Garage. Dabei setzte sich der Wagen plötzlich in Bewegung: Sie wurde zwischen Auto und Tiefgaragenwand eingeklemmt.

Verzweifelt rief sie um Hilfe, ehe ihre Schreie nach etwa 30 Minuten wahrgenommen wurden. Passanten wählten gegen 20.39 Uhr den Notruf.

Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zur Unfallstelle im Stadtteil Hadern. Dem Fahrer des Rettungswagens gelang es mithilfe von Passanten, die 63-Jährige aus ihrer Notsituation zu befreien.

Anschließend wurde die Frau in eine Münchner Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge erlitt die Frau bei dem Unfall Frakturen und Quetschungen am Bein.