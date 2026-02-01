Bus kracht gegen Mauer in München: 13-jähriges Mädchen stirbt

München - Dramatische Szene in München : Am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr krachte plötzlich ein Linienbus in der Feldbergstraße gegen eine Hauswand.

Eine 13-Jährige starb an der Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa

Bei dem schweren Busunfall in München sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen, darunter fünf Kinder, zum Teil schwer verletzt worden. Unter den Schwerverletzten befindet sich auch der Busfahrer.

Eine 13-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen und starb durch den Aufprall an der Unfallstelle. Ein Kriseninterventionsteam wurde hinzugezogen.



Demnach soll der Bus in ein Gebäude gefahren sein, die genaue Ursache war zunächst noch unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Feldbergstraße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt