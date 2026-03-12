VW kracht frontal gegen Baum: Fahrer stirbt sofort

München - Am Donnerstagmorgen kam ein Senior von der Freisinger Landstraße in München ab und prallte mit seinem roten VW Touran gegen einen Baum. Für den 91-Jährigen kam jede Hilfe zu spät und er starb noch an der Unfallstelle.

Der Senior prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. © Feuerwehr München

Am Morgen um 7.22 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu einem Unfall auf der Freisinger Landstraße, nahe der Auensiedlung, gerufen.

Ein 91-Jähriger war aus bisher unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Der Aufprall beschädigte das Fahrzeug so stark, dass es unmittelbar zu einer massiven Rauchentwicklung im Motorbereich kam.

Bei der Ankunft der Feuerwehr stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Rauch von verdampfenden Betriebsmitteln stammte und keine Brandgefahr bestand.

Vor Ort konnte nur noch der Tod des 91-jährigen Fahrers festgestellt werden. Er hatte die schweren Verletzungen des Aufpralls nicht überlebt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Bestatter bei der Bergung des Verstorbenen. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, der gesamte Einsatz dauerte etwa dreieinhalb Stunden. Zur Unterstützung der Angehörigen wurde auf Anweisung der Polizei ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.