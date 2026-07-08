E-Scooter-Unfall in München: 14-Jährige nach Zusammenstoß schwer verletzt

München - Am Dienstagmorgen fuhr eine 14-jährige Münchnerin mit einem E-Scooter den Radweg der Schwere-Reiter-Straße entlang, als eine Ampel vor ihr auf Rot schaltete. Das Mädchen missachtete das Ampellicht und fuhr trotzdem auf die Kreuzung.

Das Mädchen war auf einem E-Scooter unterwegs. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Gleichzeitig war ein 28-Jähriger gegen 7.35 Uhr mit seinem VW auf der Dachauer Straße stadtauswärts unterwegs, so die Polizei München.

Als er bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, erfasste sein Auto frontal den E-Scooter der 14-Jährigen.

Das Mädchen stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.