E-Scooter-Unfall in München: 14-Jährige nach Zusammenstoß schwer verletzt
München - Am Dienstagmorgen fuhr eine 14-jährige Münchnerin mit einem E-Scooter den Radweg der Schwere-Reiter-Straße entlang, als eine Ampel vor ihr auf Rot schaltete. Das Mädchen missachtete das Ampellicht und fuhr trotzdem auf die Kreuzung.
Gleichzeitig war ein 28-Jähriger gegen 7.35 Uhr mit seinem VW auf der Dachauer Straße stadtauswärts unterwegs, so die Polizei München.
Als er bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr, erfasste sein Auto frontal den E-Scooter der 14-Jährigen.
Das Mädchen stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Münchner Verkehrspolizei nahm den Unfall zwischen Auto und E-Scooter vor Ort auf und ermittelt nun zum genauen Hergang des Zusammenstoßes.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa (Symbolfoto)