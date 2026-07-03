Unfall in München: Betrunkener kracht mit Auto gegen Laterne, Reifen schießt auf Restaurant zu

München - Bei einem Unfall am Donnerstagabend im Stadtteil Bogenhausen wurde ein Mann verletzt.

Der Ford kracht gegen einen Listmast und wurde dabei schwer beschädigt. © Polizeipräsidium München

Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige aus dem Kreis Freising gegen 21.50 Uhr mit seinem Ford auf der Prinzregentenstraße in Richtung Friedensengel unterwegs.

An der Grillparzerstraße geriet das Auto auf den mittigen Fahrbahnteiler. Dort kracht der Ford frontal gegen eine Laterne und kam zum Stehen.

Das vordere Rad des Autos wurde herausgerissen und gegen den Zaun der Restaurants "Swagat" geschleudert. Anschließend schoss der Reifen gegen einen in der Possartstraße geparkten Volvo.

Der 39-Jährige wurde verletzt. Angaben der Polizei zufolge soll er betrunken und unter dem Einfluss von Cannabis gefahren sein. Er kam in ein Krankenhaus, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich: Neben der eingedrückten Front des Fords, nahmen der Restaurant-Zaun, der Lichtmast und der Volvo Schaden.