Unfall in München: Betrunkener kracht mit Auto gegen Laterne, Reifen schießt auf Restaurant zu
München - Bei einem Unfall am Donnerstagabend im Stadtteil Bogenhausen wurde ein Mann verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, war der 39-Jährige aus dem Kreis Freising gegen 21.50 Uhr mit seinem Ford auf der Prinzregentenstraße in Richtung Friedensengel unterwegs.
An der Grillparzerstraße geriet das Auto auf den mittigen Fahrbahnteiler. Dort kracht der Ford frontal gegen eine Laterne und kam zum Stehen.
Das vordere Rad des Autos wurde herausgerissen und gegen den Zaun der Restaurants "Swagat" geschleudert. Anschließend schoss der Reifen gegen einen in der Possartstraße geparkten Volvo.
Der 39-Jährige wurde verletzt. Angaben der Polizei zufolge soll er betrunken und unter dem Einfluss von Cannabis gefahren sein. Er kam in ein Krankenhaus, sein Führerschein wurde sichergestellt.
Es entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich: Neben der eingedrückten Front des Fords, nahmen der Restaurant-Zaun, der Lichtmast und der Volvo Schaden.
Unfall in Bogenhausen: Polizei sucht Gäste des Restaurants "Swagat"
Um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären, hoffen die Ermittler auf Zeugen: Wer den Unfall beobachtet hat oder im Restaurant vom Reifen gefährdet wurde, soll sich unter der Telefonnummer 089/62163322 melden.
"Schon der Konsum von kleinen Mengen Alkohol beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit, Koordination und Selbsteinschätzung", mahnt die Münchner Polizei. Bei 0,5 Promille ist das Unfallrisiko doppelt so hoch, bei 1,1 Promille achtmal so hoch wie im nüchternen Zustand.
Titelfoto: Polizeipräsidium München