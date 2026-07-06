Polizeipferd geht durch und verletzt Frau in München

München - Ein Pferd der Münchner Polizei hat am Englischen Garten eine Läuferin verletzt.

Ein Dienstpferd sorgte am Sonntag in Schwabing für Wirbel. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Beamter das Tier am Sonntag gegen 8.50 Uhr am Englischen Garten aus einem Transportanhänger ausladen. Dabei erschrak der 13-jährige Wallach durch das Geräusch eines akustischen Schlagzeugs und lief davon.

Wenig später stieß das Dienstpferd mit einer 27-Jährigen zusammen, die als Teilnehmerin einer Laufveranstaltung zu Fuß in Schwabing unterwegs war.

Die Frau aus dem Landkreis München wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.