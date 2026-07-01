Unfall auf Einsatzfahrt: Rettungswagen mit schwer verletztem Patienten verunglückt in München

München - In München ist ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt mit einem Auto zusammengestoßen.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nach dem Unfall. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung Lerchenauer Straße und Moosacher Straße in Milbertshofen zu dem Unfall.

Demnach fuhr eine 67-jährige Münchnerin mit ihrem Mini bei Grünlicht in die Kreuzung ein und kollidierte dabei mit dem Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt eine schwer verletzte Person transportierte und Blaulicht sowie Martinshorn eingeschaltet hatte.

Die 67-Jährige wurde bei dem Crash verletzt und musste von einem weiteren Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der bereits verletzte Patient bei dem Unfall nicht weiter verletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.