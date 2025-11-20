Drogen im Spiel? 20-Jähriger erfasst Fußgänger mit Mercedes und drückt ihn gegen Metallzaun

München - Eine junger Autofahrer hat einen Fußgänger in München mit seinem Auto erfasst und verletzt. Die Polizei vermutet, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stand.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums kam es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr im Stadtteil Obermenzing zu dem Unfall. Demnach saß der 20-Jährige in einem Mercedes, der auf einer Grundstückseinfahrt stand.

Als vor ihm ein 50-jähriger Fußgänger vorbeilief, gab der junge Autofahrer aus ungeklärter Ursache plötzlich Gas. Er erfasste den Mann mit seinem Mercedes und drückte diesen gegen einen Metallzaun.

Der 50-Jährige wurde verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

"Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stand", erklärten die Ermittler. Die Beamten beschlagnahmten daher seinen Führerschein und brachten ihn zur Blutentnahme.