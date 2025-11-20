Drogen im Spiel? 20-Jähriger erfasst Fußgänger mit Mercedes und drückt ihn gegen Metallzaun
München - Eine junger Autofahrer hat einen Fußgänger in München mit seinem Auto erfasst und verletzt. Die Polizei vermutet, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stand.
Laut Angaben des Münchner Polizeipräsidiums kam es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr im Stadtteil Obermenzing zu dem Unfall. Demnach saß der 20-Jährige in einem Mercedes, der auf einer Grundstückseinfahrt stand.
Als vor ihm ein 50-jähriger Fußgänger vorbeilief, gab der junge Autofahrer aus ungeklärter Ursache plötzlich Gas. Er erfasste den Mann mit seinem Mercedes und drückte diesen gegen einen Metallzaun.
Der 50-Jährige wurde verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.
"Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stand", erklärten die Ermittler. Die Beamten beschlagnahmten daher seinen Führerschein und brachten ihn zur Blutentnahme.
Er wurde unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa