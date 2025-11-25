Verkehrschaos in München: Bus kracht in Winterdienstwagen

München - Ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Winterdienstfahrzeug hat am Montagmorgen in München für große Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Der Winterdienstwagen wurde von dem Linienbus angefahren. (Symbolfoto) © Armin Weigel/dpa

Der Winterdienstwagen war gegen 6.20 Uhr im Stadtteil Freimann unterwegs und wollte abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Hinter dem langsam fahrenden Fahrzeug hatte sich eine Kolonne gebildet.



Ein Busfahrer setzte zum Überholen an und stieß beim Ausscheren mit dem abbiegenden Winterdienstfahrzeug zusammen.

Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der Fahrer des Winterdienstwagens wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.