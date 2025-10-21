Fahranfängerin erfasst Schülerin (10) – Kind schwer verletzt

Unterschleißheim - Am Montagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, überquerte eine zehnjährige Schülerin die Straße. Dabei wurde sie von einer jungen Fahranfängerin übersehen.

Die junge Schülerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Das Auto erfasste das junge Mädchen auf der Südlichen Ingolstädter Straße in München und verletzte sie schwer.

Die Schülerin sei am Montag in Unterschleißheim (Landkreis München) vor einem anhaltenden Bus auf die Fahrbahn gelaufen, um die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit.

Eine 18-Jährige aus Schwaben, die dort mit ihrem Wagen fuhr, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.