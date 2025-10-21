Fahranfängerin erfasst Schülerin (10) – Kind schwer verletzt
Von Frederick Mersi
Unterschleißheim - Am Montagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, überquerte eine zehnjährige Schülerin die Straße. Dabei wurde sie von einer jungen Fahranfängerin übersehen.
Das Auto erfasste das junge Mädchen auf der Südlichen Ingolstädter Straße in München und verletzte sie schwer.
Die Schülerin sei am Montag in Unterschleißheim (Landkreis München) vor einem anhaltenden Bus auf die Fahrbahn gelaufen, um die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit.
Eine 18-Jährige aus Schwaben, die dort mit ihrem Wagen fuhr, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können.
Die Zehnjährige sei mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.
Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Symbolfoto)