Schock-Unfall in München: Autofahrer erfasst drei Kinder auf Fahrrädern und flüchtet

München - Ein Autofahrer hat in München drei Kinder auf ihren Fahrrädern erfasst. Nach einer weiteren Kollision ergriff der Mann die Flucht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der Lindenschmitstraße in Sendling. Der VW Polo erfasste ein zehnjähriges und zwei elfjährige Mädchen, wodurch die von ihren Rädern geschleudert wurden, wie das Polizeipräsidium München mitteilte.

Der 42-jährige Fahrer des Autos habe daraufhin beschleunigt und sei noch mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte.

Der Mann konnte laut Polizei aber nach einer Fahndung ermittelt werden. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zwei der drei Kinder kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Elfjährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und begab sich anschließend in Begleitung der Eltern in ärztliche Behandlung.