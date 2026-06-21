Güterzug-Unglück in München: Bergung beendet, Straße bleibt gesperrt

München - Nach dem Zugunglück in München hat die Polizei die Bergungsarbeiten an der Unglücksstelle beendet. Nach Polizeiangaben bleibt die Schleißheimer Straße, auf die die Waggons stürzten, teilweise gesperrt.

Die Waggons wurden geborgen, die Schleißheimer Straße im Stadtteil Milbertshofen bleibt aber weiter gesperrt. © Stefan Puchner/dpa

Demnach stehen die Güterzug-Waggons wieder auf den Schienen, und auch die Lastenkräne sind weg.

Die an den Unfall angrenzende Straße sei beschädigt worden und werde deshalb teilweise gesperrt. Laut Polizei wird der Verkehr dort auf einer Spur umgeleitet.

In der Nacht zum Samstag waren zwei Güterzüge zusammengestoßen.