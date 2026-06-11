Junge fährt Klosterfrau (83) um: Polizei sucht jungen Radler
Von Roland Beck, Benedikt Zinsmeister
München - Bei einem Unfall im Münchner Stadtbezirk Schwabing ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden.
Wie die Münchner Polizei mitteilte, war ein etwa zehn Jahre alter Junge am Mittwoch gegen 17.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Infanteriestraße stadteinwärts unterwegs.
Aufgrund eines Fahrfehlers sei der junge Radfahrer nach rechts vom Weg abgekommen und mit dem Vorderrad von hinten gegen die Passantin gestoßen.
Die 83-Jährige, die laut einem Polizeisprecher Ordensschwester ist, stürzte durch die Kollision nach vorn und schlug mit dem Gesicht auf den Boden auf.
Die Münchnerin zog sich eine Gehirnerschütterung sowie einen Jochbeinbruch zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Zehnjährige blieb unverletzt.
Zeugin schickt aufgelöstes Kind nach Hause
Nach dem Vorfall gab das Kind vor Ort seine Personalien einer Zeugin. Da der Junge auf die Frau jedoch "emotional stark betroffen" gewirkt habe, schickte sie ihn noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte nach Hause.
Den Ermittlern fehlen deshalb derzeit noch konkrete Angaben zur Person des jungen Fahrradfahrers.
Die Eltern des jungen Fahrradfahrers (etwa zehn Jahre alt) werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefonnummer 08962163322, in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa