Junge fährt Klosterfrau (83) um: Polizei sucht jungen Radler

München - Bei einem Unfall im Münchner Stadtbezirk Schwabing ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden.

Das Unfallkommando der Münchner Polizei sucht die Eltern des Jungen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Münchner Polizei mitteilte, war ein etwa zehn Jahre alter Junge am Mittwoch gegen 17.05 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Infanteriestraße stadteinwärts unterwegs.

Aufgrund eines Fahrfehlers sei der junge Radfahrer nach rechts vom Weg abgekommen und mit dem Vorderrad von hinten gegen die Passantin gestoßen.

Die 83-Jährige, die laut einem Polizeisprecher Ordensschwester ist, stürzte durch die Kollision nach vorn und schlug mit dem Gesicht auf den Boden auf.

Die Münchnerin zog sich eine Gehirnerschütterung sowie einen Jochbeinbruch zu. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Zehnjährige blieb unverletzt.