Kettenreaktion an Ampel: Frau kracht ins Stauende und stirbt im Krankenhaus
Von Marcel Gnauck
München - Nach einem Auffahrunfall in München ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Die 41-Jährige war am Dienstag mit ihrem Wagen auf ein Auto aufgefahren, das an einer Ampel gewartet hatte.
Infolge der Wucht des Aufpralls wurden mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben, wie die Polizei mitteilte.
Direkt vor dem Unfall soll die Frau mit ihrem Wagen nach Aussagen von Zeugen die Leitplanke in zwei Tunneln gestreift haben.
Laut einem Polizeisprecher hatte die Frau eine chronische Erkrankung, die zu dem Unfall geführt haben könnte.
Neben der 41-Jährigen wurde auch ein Fahrer der anderen Autos mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Dort starb die Frau am Mittwoch an ihren Verletzungen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolfoto)