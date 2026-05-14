Kettenreaktion an Ampel: Frau kracht ins Stauende und stirbt im Krankenhaus

München - Nach einem Auffahrunfall in München ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Die 41-Jährige war am Dienstag mit ihrem Wagen auf ein Auto aufgefahren, das an einer Ampel gewartet hatte.

Die Verletzten wurden in eine Klinik gefahren. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Infolge der Wucht des Aufpralls wurden mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben, wie die Polizei mitteilte.

Direkt vor dem Unfall soll die Frau mit ihrem Wagen nach Aussagen von Zeugen die Leitplanke in zwei Tunneln gestreift haben.

Laut einem Polizeisprecher hatte die Frau eine chronische Erkrankung, die zu dem Unfall geführt haben könnte.

