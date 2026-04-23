Zwei Verletzte nach heftigem Zusammenstoß: Frau in Auto eingeklemmt
München - Am Donnerstagvormittag, kurz vor 8 Uhr, kam es in der Pfingstrosenstraße in Bogenhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem VW-Bus. Dabei wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt.
Laut Feuerwehr meldete den Unfall ein Zeuge aus einer E-Call-Notrufzentrale der integrierten Leitstelle in München.
Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt, während der Fahrer des VW-Busses unverletzt blieb. Für die Fahrerin des Audi war die Situation um einiges komplizierter: Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Türen so stark verformt, dass sie sich nicht mehr selbst aus dem Wagen befreien konnte.
Während der Rettungsdienst sich um die verletzte 61-Jährige kümmerte, griff die Feuerwehr zu schwerem Gerät: Mit hydraulischem Rettungswerkzeug wurden die Seitentüren und die B-Säule entfernt, um sie aus dem Wrack zu befreien.
Nach der Rettung konnte die Fahrerin ambulant behandelt werden und die Einsatzstelle schließlich eigenständig verlassen.
Der 17-jährige Beifahrer im VW-Bus wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Münchner Klinik gebracht. Am Audi entstand ein Totalschaden.
Zur genauen Höhe des Schadens sowie zum Unfallhergang machte die Feuerwehr keine Angaben. Während der Rettungsarbeiten musste die Pfingstrosenstraße komplett gesperrt werden.
Titelfoto: Feuerwehr München