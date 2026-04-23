Zwei Verletzte nach heftigem Zusammenstoß: Frau in Auto eingeklemmt

München - Am Donnerstagvormittag, kurz vor 8 Uhr, kam es in der Pfingstrosenstraße in Bogenhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem VW-Bus. Dabei wurde eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um die eingeklemmte Fahrerin. © Feuerwehr München

Laut Feuerwehr meldete den Unfall ein Zeuge aus einer E-Call-Notrufzentrale der integrierten Leitstelle in München.

Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt, während der Fahrer des VW-Busses unverletzt blieb. Für die Fahrerin des Audi war die Situation um einiges komplizierter: Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Türen so stark verformt, dass sie sich nicht mehr selbst aus dem Wagen befreien konnte.

Während der Rettungsdienst sich um die verletzte 61-Jährige kümmerte, griff die Feuerwehr zu schwerem Gerät: Mit hydraulischem Rettungswerkzeug wurden die Seitentüren und die B-Säule entfernt, um sie aus dem Wrack zu befreien.

Nach der Rettung konnte die Fahrerin ambulant behandelt werden und die Einsatzstelle schließlich eigenständig verlassen.