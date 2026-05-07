Tödlicher Fenstersturz: Dreijähriger fällt aus viertem Stock und stirbt
München - Tragisches Unglück in München: Ein dreijähriges Kind ist aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag.
Der schwere Unfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am späten Mittwochabend im Stadtteil München-Nymphenburg.
Zeugen hatten ein schwer verletztes Kind auf dem Gehweg entdeckt und umgehend den Notruf alarmiert.
Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge aus einem geöffnetem Fenster im vierten Stock gestürzt war. Die Wohnungstür war beim Eintreffen der Einsatzkräfte verschlossen.
Weil aus der Wohnung Schreie eines Kleinkinds zu hören waren und niemand öffnete, brachen Feuerwehr und Polizei die Tür auf.
In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen mehrere Monate alten Säugling. Das Baby wurde vorübergehend Nachbarn zur Betreuung übergeben.
Wo waren die Eltern des Jungen?
Als die Rettungskräfte eintrafen, standen die Eltern des Jungen bereits auf dem Gehweg, sagte ein Polizeisprecher. Beide hatten keinen Schlüssel bei sich.
Nach Angaben des Sprechers leben die Eltern des Kindes getrennt. Die Mutter habe sich gemeinsam mit dem Jungen und ihrem Säugling zu Besuch in der Wohnung des Vaters des gemeinsamen dreijährigen Kindes befunden.
Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die Eltern in einem anderen Raum auf, als der Junge aus dem geöffneten Fenster stürzte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.
Ein Kriseninterventionsteam betreute die Eltern des Verstorbenen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren in der Wohnung, teilte die Polizei mit. Der genaue Ablauf werde derzeit von den Ermittlern rekonstruiert. Erst im Anschluss lasse sich abschätzen, welche rechtlichen Konsequenzen den Eltern drohen könnten.
Erstmeldung: 13.34 Uhr, Update: 13.39 Uhr.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolfoto)