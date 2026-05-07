07.05.2026 13:39 Tödlicher Fenstersturz: Dreijähriger fällt aus viertem Stock und stirbt

Tragisches Unglück in München: Ein dreijähriges Kind ist aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gestürzt und später im Krankenhaus gestorben.

Von Paulina Sternsdorf

München - Tragisches Unglück in München: Ein dreijähriges Kind ist aus einem Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag.

Das Kind starb an seinen Verletzungen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Der schwere Unfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am späten Mittwochabend im Stadtteil München-Nymphenburg. Zeugen hatten ein schwer verletztes Kind auf dem Gehweg entdeckt und umgehend den Notruf alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Junge aus einem geöffnetem Fenster im vierten Stock gestürzt war. Die Wohnungstür war beim Eintreffen der Einsatzkräfte verschlossen. München Unfall Sturz vom Dach: Mädchen und Arbeiter schwer verletzt Weil aus der Wohnung Schreie eines Kleinkinds zu hören waren und niemand öffnete, brachen Feuerwehr und Polizei die Tür auf.

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte zudem einen mehrere Monate alten Säugling. Das Baby wurde vorübergehend Nachbarn zur Betreuung übergeben.

Wo waren die Eltern des Jungen?