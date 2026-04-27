Schwerer Sturz auf Rolltreppe in München: Senior verstirbt im Krankenhaus
Von Aaron Klein
München - Ein 88-jähriger Mann stürzte am Freitagmittag auf einer Rolltreppe am Münchner U-Bahnhof Laimer Platz und verletzte sich dabei schwer. Am Sonntag verstarb der Mann an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.
Bei dem Sturz habe er sich mehrere Frakturen zugezogen, unter anderem an der Wirbelsäule.
Der Unfall auf der aufwärtsfahrenden Rolltreppen geschah nach bisherigem Stand ohne Fremdeinwirkung. Rettungskräfte konnten den Mann in ein Krankenhaus bringen.
Da die Polizei erst im Nachhinein informiert wurde, ist bislang unklar, wie es zu dem Sturz kommen konnte.
Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Sturzes, um den Unfallhergang nachvollziehen zu können. Die Ermittlungen dauern weiter an.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn (Archivfoto)