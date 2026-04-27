Schwerer Sturz auf Rolltreppe in München: Senior verstirbt im Krankenhaus

München - Ein 88-jähriger Mann stürzte am Freitagmittag auf einer Rolltreppe am Münchner U-Bahnhof Laimer Platz und verletzte sich dabei schwer. Am Sonntag verstarb der Mann an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.

Der Senior stürzte auf einer U-Bahn-Rolltreppe. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

Bei dem Sturz habe er sich mehrere Frakturen zugezogen, unter anderem an der Wirbelsäule.

Der Unfall auf der aufwärtsfahrenden Rolltreppen geschah nach bisherigem Stand ohne Fremdeinwirkung. Rettungskräfte konnten den Mann in ein Krankenhaus bringen.

Da die Polizei erst im Nachhinein informiert wurde, ist bislang unklar, wie es zu dem Sturz kommen konnte.