Kind (†4) stirbt bei Unfall im Münchner Osten

München - Bei einem Unfall in München am Montagnachmittag im Stadtteil Berg am Laim ist ein Kind gestorben.

Nach einem Unfall sperrte die Polizei die Kreillerstraße für den Verkehr. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei am Abend mitteilte, fuhr eine 37-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Kreillerstraße in Richtung Leuchtenbergring. Mit im Auto befanden sich auf der Rückbank zwei Kinder im Alter von vier Jahren.

Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit einer 30-jährigen Beifahrerin in einem BMW auf der Kreillerstraße in Richtung Trudering.

An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte die Skoda-Fahrerin nach links abbiegen. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem BMW.

Alle Beteiligten wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eins der Kinder wurde so schwer verletzt, dass es im Krankenhaus starb, berichtete die Polizei.