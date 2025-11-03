Tragischer Unfall in München: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Laster
Von Daniel Wieland und Paulina Sternsdorf
München-Unterschleißheim - Am Montagmorgen fuhr gegen 7.55 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Lkw Daimler die südliche Ingolstädter Straße in Richtung Münchner Ring entlang. Plötzlich erfasste er mit seinem Wagen einen 56-Jährigen.
Der Fußgänger wollte gerade die Straße in Richtung Volksfestplatz überqueren, so die Polizei. Dabei sei er unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Dort sei jedoch ein 55-Jähriger mit seinem Lastwagen gefahren und es kam zu einem Unfall.
Durch den Aufprall wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz schnellem Einsatz des Rettungsteams und eines Rettungshubschraubers im Krankenhaus verstarb.
Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand nur ein geringer Sachschaden.
Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun.
Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort in München für circa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
