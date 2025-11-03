Tragischer Unfall in München: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Laster

München-Unterschleißheim - Am Montagmorgen fuhr gegen 7.55 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Lkw Daimler die südliche Ingolstädter Straße in Richtung Münchner Ring entlang. Plötzlich erfasste er mit seinem Wagen einen 56-Jährigen.

Die Polizei ermittelte nach dem tödlichen Unfall. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Der Fußgänger wollte gerade die Straße in Richtung Volksfestplatz überqueren, so die Polizei. Dabei sei er unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Dort sei jedoch ein 55-Jähriger mit seinem Lastwagen gefahren und es kam zu einem Unfall.

Durch den Aufprall wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz schnellem Einsatz des Rettungsteams und eines Rettungshubschraubers im Krankenhaus verstarb.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand nur ein geringer Sachschaden.