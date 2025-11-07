Lkw übersieht Auto bei Spurwechsel: VW Golf gegen Tramhäuschen in München geschleudert

Bei einem Unfall auf der Arnulfstraße in München am Freitag wurde ein VW Golf gegen ein Tramhäuschen geschleudert und landete in den Schienen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Ein Unfall hat am Freitagmorgen in München zu Chaos im Berufsverkehr geführt. Glücklicherweise wurde nur eine Person lediglich leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 8.15 Uhr auf Höhe der Arnulfstraße 61.  © Feuerwehr München

Wie die Polizei mitteilte, war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Freyung-Grafenau gegen 8.15 Uhr auf der Arnulfstraße in Richtung Hackerbrücke auf der linken Fahrspur unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 61 wollte der Lastwagen-Fahrer auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah dabei eine 23-jährige Münchnerin mit ihrem VW Golf – es kam zum Zusammenstoß.

Das Auto dreht sich durch den Aufprall und wurde gegen ein Tramhäuschen an der Donnersbergerstraße geschleudert und landete schließlich in den Tramschienen.

Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizeiangaben leicht verletzt. Sie verzichtete demnach auf eine medizinische Untersuchung vor Ort.

Unfall auf Arnulfstraße in München: Auto landet auf Tramschienen

Der Wagen wurde gegen das Tramhäuschen geschleudert und landete in den Schienen.  © Feuerwehr München
Die Feuerwehr zog den VW Golf von den Schienen.
Die Feuerwehr zog den VW Golf von den Schienen.  © Feuerwehr München

Die Feuerwehr konnte den VW mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug laut eigenen Angaben schnell aus den Schienen ziehen, um diese wieder für den ÖPNV freizumachen.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Lastwagen wurde nur leicht beschädigt. Zum entstandenen Gesamtschaden konnte die Polizei keine Angaben machen.

Es kam für etwa eineinhalb Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Titelfoto: Feuerwehr München

