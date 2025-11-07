Lkw übersieht Auto bei Spurwechsel: VW Golf gegen Tramhäuschen in München geschleudert

München - Ein Unfall hat am Freitagmorgen in München zu Chaos im Berufsverkehr geführt. Glücklicherweise wurde nur eine Person lediglich leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 8.15 Uhr auf Höhe der Arnulfstraße 61. © Feuerwehr München

Wie die Polizei mitteilte, war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Freyung-Grafenau gegen 8.15 Uhr auf der Arnulfstraße in Richtung Hackerbrücke auf der linken Fahrspur unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 61 wollte der Lastwagen-Fahrer auf die rechte Fahrspur wechseln und übersah dabei eine 23-jährige Münchnerin mit ihrem VW Golf – es kam zum Zusammenstoß.

Das Auto dreht sich durch den Aufprall und wurde gegen ein Tramhäuschen an der Donnersbergerstraße geschleudert und landete schließlich in den Tramschienen.

Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizeiangaben leicht verletzt. Sie verzichtete demnach auf eine medizinische Untersuchung vor Ort.