Schwerer Unfall in München: Fahrradfahrer in Laim von Auto erfasst

München - Am Mittwochvormittag hat sich in München ein schwerer Unfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer ereignet.

In München ist ein Radfahrer (55) bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei war ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen gegen 7.05 Uhr mit seinem Skoda auf der Landsberger Straße in Richtung Pasing unterwegs.

Als er bei grüner Ampel geradeaus über die Von-der-Pfordten-Straße in Laim fuhr, erfasste er einen 55-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wollte gerade nach links abbiegen, um auf die andere Straßenseite, wo sich auch die S-Bahn-Gleise befinden, zu gelangen.

Der 55-Jährige aus München wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.