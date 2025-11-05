Schwerer Unfall in München: Fahrradfahrer in Laim von Auto erfasst
München - Am Mittwochvormittag hat sich in München ein schwerer Unfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer ereignet.
Laut Angaben der Polizei war ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen gegen 7.05 Uhr mit seinem Skoda auf der Landsberger Straße in Richtung Pasing unterwegs.
Als er bei grüner Ampel geradeaus über die Von-der-Pfordten-Straße in Laim fuhr, erfasste er einen 55-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wollte gerade nach links abbiegen, um auf die andere Straßenseite, wo sich auch die S-Bahn-Gleise befinden, zu gelangen.
Der 55-Jährige aus München wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Die Unfallaufnahme war nach etwa vier Stunden beendet. Währenddessen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa