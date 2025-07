18.07.2025 11:18 Kinder von Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt: Mutter muss alles mitansehen

Bei einem Unfall in München wurden zwei Kinder in Berg am Laim von einer Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Von Friederike Hauer

München - Am Donnerstagabend wurden zwei Kinder bei einem Unfall mit einer Tram im Stadtteil Berg am Laim schwerst verletzt. Alles in Kürze Zwei Kinder von Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt in München.

Unfall ereignete sich in Berg am Laim, Kreillerstraße.

Mutter musste den Unfall mitansehen und wurde psychologisch betreut.

Kinder wurden in Münchner Klinik und nach Murnau geflogen.

Polizei ermittelt Ursache des Unfalls. Mehr anzeigen Während der Unfallaufnahme kam es in Berg am Laim zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf aus der Kreillerstraße um kurz nach 20 Uhr ein. Zwei Kinder wurden den Angaben nach von einer Straßenbahn frontal erfasst. Mehrere Rettungswagen sowie zwei Notärzte wurden zur Unfallstelle geschickt. Den Einsatzkräften bot sich ein dramatischer Anblick: "Die beiden Kinder lagen schwer verletzt am Boden und mussten umgehend intensivmedizinisch versorgt werden", so die Feuerwehr. Aufgrund ihrer lebensgefährlichen Verletzungen war Eile geboten: Eines der Kinder wurde in eine Münchner Klinik eingeliefert, das zweite kam mit dem Hubschrauber in einer Klinik nach Murnau. Die Mutter, die den Unfall mit ansehen musste, sowie Tramfahrer mussten von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut werden. Wie es zum Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt. Im Bereich der Kreillerstraße kam es durch Absperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa