Mädchen (†13) stirbt bei Busunfall: Wie sicher sind die Öffentlichen?

München - Die genaue Ursache für den tödlichen Unfall eines Linienbusses in München ist zwei Tage später noch nicht geklärt. Der Fahrer habe einen medizinischen Notfall erlitten, Details dazu würden aber immer noch ermittelt, hieß es vom Münchner Polizeipräsidium.

Der Linienbus wurde nach seinem Aufprall auf eine Betonmauer geborgen. © Stefan Puchner/dpa

Der Bus war am Samstag im Osten Münchens von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Eine 13-Jährige kam dabei ums Leben, der 38 Jahre alte Busfahrer wurde schwer verletzt, vier Mädchen und eine 44-Jährige erlitten leichtere Verletzungen.

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) verwies in dem Zusammenhang auf die grundsätzliche Sicherheit von Linienbussen. Eine Anschnallpflicht gelte nur bei Geschwindigkeiten ab 60 Kilometern pro Stunde, sagte ein Sprecher.

Im normalen Stadtverkehr werde aber eine Gurtpflicht nicht diskutiert, da es auch nur ein relativ geringes Unfallgeschehen gebe. Es gebe zwar Unfälle mit Linienbussen, diese gingen aber in der Regel mit leichteren Verletzungen aus.

Nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG müssen sich Fahrer von Bussen regelmäßig durchchecken lassen. Die Fahrerlaubnis werde für maximal fünf Jahre erteilt, sagte ein Sprecher.