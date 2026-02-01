Mädchen (†13) stirbt bei Busunfall: Oberbürgermeister Reiter gibt neue Details bekannt

München - Nach dem tödlichen Busunfall im Stadtteil Trudering hat sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (67) zur Ursache geäußert.

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten am verunglückten Bus in der Feldbergstraße. © Stefan Puchner/dpa

Wie Reiter in einer Story auf seinem Instagramkanal schildert, erlitt der 38-jährige Fahrer einen medizinischen Notfall und verlor deshalb die Kontrolle über den Bus. Er berief sich dabei auf die Einsatzleitung und den Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Am Samstag war der Linienbus ungebremst gegen eine Hauswand in der Feldbergstraße gefahren. Ein 13-jähriges Mädchen wurde eingeklemmt und erlag vor Ort ihren Verletzungen. "Meine Gedanken sind bei den Eltern und den Angehörigen und Freunden des jungen Mädchens", so Reiter am Sonntag.

Weitere Menschen, darunter der Busfahrer, wurden teils schwer verletzt. Sechs Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Reiter wünschte allen Verletzten eine gute Besserung. "Ich hoffe sehr, dass sie alle wieder vollständig gesund werden."