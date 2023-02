Lkw kracht in Renault: Feuerwehr muss Frau mit vereinter Muskelkraft befreien

München - Bei einem Unfall im Münchner Stadtteil Obermenzing wurde eine Renault-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste befreit werden.

Um die eingeklemmte Frau aus ihrem Auto zu befreien, mussten Feuerwehrleute ein Verkehrsschild aus dem Weg drücken. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Pippinger Straße und Verdistraße zum Unfall.

Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich der Fahrer des Lasters bereits selbst aus seinem Fahrzeug befreien können. Anders sah es bei der Renault aus: Sie konnte nicht selbst aus dem Auto aussteigen, da sich die Fahrertür an einem verbogenen Verkehrsschild verkeilt hatte.

Auch auf der Beifahrerseite kam sie nicht raus, denn dort hatte der Laster das Auto eingedrückt.

Mit vereinter Muskelkraft gelang es den Feuerwehrleuten, das Verkehrsschild aus dem Weg zu drücken. So konnte die Fahrertür geöffnet werden. Die junge Frau kam anschließend zur Abklärung in eine Münchner Klinik.