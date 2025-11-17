Mercedes rast auf Gehweg: Fußgänger kann nicht mehr ausweichen

München - Im Stadtteil Schwabing-West hat ein Auto einen Fußgänger auf einem Gehweg erfasst und schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei berichtete, fuhr ein 68-Jähriger am Montag gegen 9.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Herzogstraße in westliche Richtung.

An der Kreuzung zur Schleißheimer Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei beschleunigte er zu stark, verlor die Kontrolle über sein Auto und schoss auf den westlichen Geh- und Radweg an der Schleißheimer Straße.

Ein 33-jähriger Fußgänger wurde frontal erfasst. Weitere Passanten konnten sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, so die Polizei.

Der Mercedes kam nach rund 40 Metern zum Stehen. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Verkehrsunfall ausgegangen", erklärte die Polizei zum Geschehen.

Das Unfallopfer erlitt unter anderem eine schwere Kopfverletzung und sei bislang nicht ansprechbar, erklärten die Ermittler. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.