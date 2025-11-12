Rettungsaktion am Hauptbahnhof: Sehbehinderter Mann stürzt ins Gleisbett

München - Am Dienstagvormittag stürzte ein 42-jähriger Mann auf das Gleis 28 am Hauptbahnhof. Reisende, Rettungsdienst und Beamte eilten schnell zu Hilfe.

Helfer befreien den Mann aus seiner misslichen Lage. © Bundespolizeidirektion München

Der Mann war laut der Bundespolizei München eingeschränkt in Hören und Sehen. Dank Videoaufnahmen konnte der Ablauf des Unfalls am Münchner Hauptbahnhof begutachtet werden.

So sei der Afghane gegen 9 Uhr in das Gleisbett gestürzt, nachdem er aufgrund seiner Sehbeeinträchtigung beim Ausweichen eines Pfostens zu nah an den Schienenbereich geraten war.

Zwei Zeugen setzten umgehend den Notruf ab und einer der beiden Passanten, zufällig Rettungssanitäter, barg zusammen mit den Einsatzkräften den 42-Jährigen aus dem gesperrten Gleis.